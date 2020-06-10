AK Partili Dağ’dan ‘anket’ açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde bazı anket firmaları tarafından açıklanan manipülatif ve gerçeklerle bağdaşmayan anket ve oy oranları ile ilgili açıklama yaptı. Bu manipülatif anketlerde diğer partiler sabit bırakılırken AK Parti oylarının düşürüldüğünü vurgulayan Dağ, "Bu sonuçlara kararsız seçmen oranının yükseltilmesiyle ulaşılmıştır. Oysa yapılan tüm çalışmalar, milletimizin, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye 24 Haziran seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'nin salgın sürecindeki başarı hikayesi, uluslararası alanda da gıpta ile takip edilmiştir. Bu hikayenin doğal sonucu olarak, toplumun Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'ye teveccühü artmıştır. Muhalefetin bazı temsilcileri ise kendi oylarıyla ilgili bir iddia ortaya koyamadıklarından, AK Parti'nin oy düşüşü yalanına sarılmaktadır" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE HASTANESİ OLDU

Dağ, Ankara'da ağırladığı Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada ise Bakırçay Üniversitesi'ne bağlanan Çiğli Devlet Hastanesi'nin, artık "üniversite hastanesi" olarak hizmet vereceğini duyurdu.