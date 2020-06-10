Ayasofya için halı siparişi iddiası

Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın, yeniden cami olması için açılan davada hükmünü vermeye hazırlanıyor. Karar duruşması 2 Temmuz'da yapılacak. Bu karar öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ayasofya Camii için halı siparişi verildiğini ileri sürüldü.