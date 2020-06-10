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Ayasofya için halı siparişi iddiası

Ayasofya için halı siparişi iddiası
Giriş Tarihi: 10.6.2020

Ayasofya'nın statüsü ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Danıştay 10. Dairesi, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın, yeniden cami olması için açılan davada hükmünü vermeye hazırlanıyor. Karar duruşması 2 Temmuz'da yapılacak. Bu karar öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ayasofya Camii için halı siparişi verildiğini ileri sürüldü.

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