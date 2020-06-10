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Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail kırmızı çizgiyi geçerse, bunun sonuçlarını göstermeliyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: geçerse, bunun sonuçlarını göstermeliyiz

Son dakika haberi... , 'in topraklarını ilhak planına ilişkin "'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "İşgalci güç, geçerse, bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail kırmızı çizgiyi geçerse, bunun sonuçlarını göstermeliyiz

10.06.2020, 17:51 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,18:06

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına ilişkin "Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "İşgalci güç, kırmızı çizgiyi geçerse, bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir.

İşgalci güç, kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz.

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