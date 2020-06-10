Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına ilişkin "Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, "İşgalci güç, kırmızı çizgiyi geçerse, bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz." diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir.
İşgalci güç, kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail kırmızı çizgiyi geçerse, bunun sonuçlarını göstermeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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