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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ve 'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

10.06.2020, 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,17:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Görüşmede, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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