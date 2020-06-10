Gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamada! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak.



GÖZLER BAKAN KOCA'DA

Toplantı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak, soruları yanıtlayacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 37 bin 225 test yapıldı. 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 218 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, toplam vaka sayısı 172 bin 114, toplam vefat sayısı 4 bin 729, toplam yoğun bakım hasta sayısı 642, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 144 bin 598 oldu.



'VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL VERİ YOK'



Bakan Koca, görsel ile birlikte, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. 'Normal' olan, tedbirdir" dedi.