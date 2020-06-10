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asker uğurlama konusunda valilikleri uyardı

Son dakika haberi..., son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle valiliğini bir kez daha uyardı.Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, ’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı asker uğurlama konusunda valilikleri uyardı

10.06.2020, 12:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,12:03

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini bir kez daha uyardı.Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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