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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi..., Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 'lı teröristin daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

10.06.2020, 10:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020,10:53

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör hedefleri ani hava harekatları ile ateş altına alındı.

Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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