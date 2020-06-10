Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör hedefleri ani hava harekatları ile ateş altına alındı.
Operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Azimliyiz, kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020
Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kmYhjQQU4U
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