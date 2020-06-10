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umudunu millet ittifakına bağladı

Kılıçdaroğlu umudunu millet ittifakına bağladı
Giriş Tarihi: 10.6.2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüs nedeniyle neredeyse üç aydır yapılamayan TBMM grup toplantısını dün gerçekleştirdi. CHP liderinin "kaldığı yerden devam" dedirten konuşmasında, umudunu ve partisinin geleceğini millet ittifakına bağladığını gösteren ifadeler ortaya koydu. Grup toplantısından çok bir nevi seçim konuşması yapan Kılıçdaroğlu'nun CHP iktidarı yerine millet ittifakı iktidarında gerçekleştireceklerini söylemesi ve her fırsatta ittifak vurgusu yapması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun MİT TIR'ları olayı için 'Bütün dünyanın bildiği bir gerçek" ifadelerini kullanması da tepkiyle karşılandı.

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