Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ahaber'de gündemi değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'de Koronavirüs tedbirleri, Yunanistan'ın açıklamaları ve diğer gündem maddelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Maske, mesafe ve temizlik konusunu ilk günden gündemimize aldık. Bütün geniş bir şekilde TSK bünyesinde faaliyetleri arkadaşlarımız yürüttü ve başarılı oldu. Terhislerimiz ve celplerimiz ertelenmişti. Evlatlarımızın sağlıklı dönmeleri ve birliklerine sağlıklı teslim olmaları önemli. Onun için kararlarımızı bu şekilde uyguladık.



182 BİN GENCİMİZE PCR KOVİD TESTİ YAPILACAK

İnşallah kazasız belasız birliklerine teslim olmaları için 182 bin gencimize PCR testi yapılacak. Biz bu konuda askerlerimiz ve halkımızın sağlığı konusunda tavizsiz bir çalışma içerisindeyiz.



OPERASYON BÖLGELERİNDE VAKA YOK

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Bu vesileyle tüm Koronavirüs nedeniyle kaybettiklerimize Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum.





KOVİD TEHLİKESİ VARKEN ASKER EĞLENCELERİ VE ŞEHİRDE RAHATSIZLIK OLUŞTURULMASI

Askerlik asil milletimizin çok önemli bir özelliği. Kalbinde çok özel bir yeri var. Evlatlarını askere gönderirken sevinçli bir şekilde kutlaması gayet normal. Ama bizim gelenek göreneklerimize göre olması lazım. Kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaralar görüyoruz. Buna bir tedbir almak için gayret gösteriyoruz. Şehri rahatsız edecek durumlardan kaçınmak gerekir.



LİBYA, IRAK VE SURİYE'DE SON DURUM NE?

ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Tacizler var, ne gerekirse yapmaya hazırız.



TERÖRLE MÜCADELE

24 Temmuz 2015'ten bugüne 16 bin 871, bu yılın başından itibaren ise 431 terörist etkisiz hale getirildi. Son günlerde örgütten kaçışlar arttı.



LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Teyide muhtaç bilgiye göre darbeci Hafter Libya dışına çıktı. Biz Türkiye olarak Libya'nın daveti üzerine oradayız. Tehditlerin faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmaz.



YUNANİSTAN'IN SÖZDE TEHDİTLERİ

Biz Yunanistan ile Ege'de, Akdeniz'de olabildiğince sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmek suretiyle, konuşmak suretiyle sorunları aşmak kararlılığıyla çalışıyoruz. Ve bu noktada da bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Türkiye ile matematiksel olarak savaşacaklarını düşünmüyorum. Konuşalım tartışalım diyoruz.



ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

F35'teki sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Görüşmeler sürüyor. S400 ve Patriot konusundaki gelişmeler malum. Bizim patriot alabileceğimizi defalarca ilettik. Ama siz bize şimdi F35 konusunda engel koyarsanız biz de kendi milli muharip uçağımızı üretmek dahil gereken ne ise onu yaparız.