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Nikahlarını erteleyen çiftler yeni tarih için harekete geçti

Nikah salonları , düğün salonları da 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayacak. Heyecanla bu kararı bekleyen çiftler, yeni tarih için nikah salonlarının yolunu tuttu.

Nikahlarını erteleyen çiftler yeni tarih için harekete geçti

10.06.2020, 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni normal hayata geçiş adımları kapsamında, nikah salonlarının 15 Haziran, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından nikah ve düğün salonlarında hummalı bir hazırlık başladı.

Nikahlarını erteleyen çiftler, yeni tarih için harekete geçti. Çiftler, tedbirler eşliğinde dünya evine girecek. Kalabalık düğün görüntüleri bir süre daha olmayacak.

1 Temmuz'da düğün sezonu başlayacak. Düğünlerde sosyal mesafe oldukça önemli olacak. Oturma planları da sosyal mesafeye göre düzenlenecek.

Nikah ve düğün salonlarında konuklar maske kullanacak. Gelenlerin ateşi de ölçülecek.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri de kapılarını açmaya hazırlanıyor. 16 Mart'tan bu yana kapalı olan sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçecek.

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