“Yurt içindeki toplam terörist sayısı 445’e indi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içinde kalan toplam terörist sayısının 445 olduğunu duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Soylu, son operasyonlara ilişkin bilgi vererek, "Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Van'daki saldırıyı lanetleyerek, "Terörün kökünü kazıyacağız" açıklamasını yaptı.