80’inde şifa dağıtmak için gece gündüz çalışıyor

Yaşıtları emekliliğin tadını çıkarırken, o insanlara faydalı olmak için 80 yaşında çalışıyor. Yardıma muhtaç insanlar için koşturan Dr. İsmet Nardal, ilerleyen yaşına rağmen Manisa'da Kızılay Kan Merkezi'nin müdürlüğünü yapıyor ve kan ihtiyacı olan insanlar için gece gündüz çaba harcıyor.

ENERJİSİ ÇALIŞMAKTAN

Hayatı boyunca birçok işte çalışan İsmet Nardal, kaymakam vekilliği bile yaptığını anlattı. Çalıştığı Doğu illerinde köylere tiyatroyu götüren, yolu olmayan köylere yol yapılmasını sağlayan Nardal, "Benim vatanıma karşı, insanlığa karşı borcum var. Ben de yaşama sevgisi, mücadele sevgisi çok fazla. Çünkü ben bu seviyeye çekirdekten geldim. Ortaokuldan beri çalışırım, çalışarak hayatımı kazandım, çalışarak okudum. Boyacılık yaptım, halı modelciliği yaptım, yağlı boyacılık yaptım. Üniversiteye gittim, yine çalıştım. Otursam evde durgunlaşırım. Enerjimi çalışmaktan alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Zenginliğim hizmettir, para değil" dedi.

KAN BAĞIŞINDA REKOR

Manisa'da Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü görevine başladığında bağışın çok az olduğunu anlatan Nardal, toplumu bilinçlendirerek ve çalışarak bağış sayısını artırdıklarını söyledi. Nardal, "2002'de Manisa Kızılay Kan İstasyonunu açtık. Bir doktor, 3 hemşire, 1 şoför bir de hizmetli. Bir de küçük bir minibüsümüz vardı. Bir yıl içinde 3 bin 627 ünite kan aldık, sevindik. 3 bin 600 ünite kandan bugün 69 bin kana çıktık" diye konuştu.



Nermin UÇTU