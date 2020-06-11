ABD’deki FETÖ okuluna açılmadan kapatma kararı

ABD'nin Alabama eyaletinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından açılmaya çalışılan ve Ağustos 2019'dan bu yana davası devam eden sözleşmeli okulun kapatılmasına karar verildi. Alabama Ulusal Sözleşmeli Okullar Komisyonu'nda yapılan oylamada, FETÖ'nün "Woodland Hazırlık Okulları"nın, ön açılış koşullarını karşılamaması ve finansal standartlara uyulmaması nedeniyle kapatıldığı ifade edildi.

GÜRCİSTAN'DA LİSANS İPTALİ

Öte yandan, Gürcistan'da da bir FETÖ okulunun lisansı iptal edildi. Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin, FETÖ ile iltisaklı Şota Rustaveli İlköğretim ve Lisesi'nin lisansını iptal ettiği bildirildi. Bu kararla birlikte ülkede FETÖ ile bağlantılı faal okul sayısı 3'e düşmüş oldu.