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Başkan’dan tartışmalarına nokta

Başkan , özellikle muhalefet partilerinin son dönemde gündemde tutmaya çalıştığı erken konusunda partisinin toplantısında net konuştu.

Başkan’dan seçim tartışmalarına nokta
Giriş Tarihi: 11.6.2020

HERKES İŞİNE BAKSIN
Korona virüs salgını nedeniyle aylar sonra Erdoğan başkanlığında, yüz yüze toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun gündemi salgın, ekonomi, kadına yönelik şiddet, erken seçim tartışmaları oldu. Başkan Erdoğan bu konularda net mesajlar verdi. TOPLANTIDA MKYK üyeleri, bir anda alevlenen erken seçim tartışmalarını gündeme taşıyınca bu konudaki görüşlerini paylaşan Erdoğan, "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimi gerektiren ne var şu anda? Seçimler 2023 yılında yapılacak. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan sadece muhalefet" dedi. Erdoğan, pandemi sürecinde ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi için paketler açıkladıklarını hatırlattı ve "Paketler arka arkaya açılınca seçim var sandılar herhalde" diye esprili bir yorum yaptı.

KOMİSYON OLUŞTURULACAK
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre seçim ve siyasi partiler yasalarında bir değişiklik yapılması için komisyon oluşturulduğunu, onların bir çalışma yapacağını hatırlattı.

İDLİB'E 50 BİN EV TALİMATI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda yaptığı konuşmada İdlib ziyaretini anlatması sonucu Erdoğan'ın "Orada yaptırdığımız briket ev sayısını 20 binden 50 bine çıkartalım" talimatı verdiği öğrenildi.

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