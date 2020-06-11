Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemenin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine söz konusu düzenlemeye ilişkin önergenin altında imzası bulunan 6 AK Parti milletvekili, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başbuğ hakkında 'hakaret ve iftira' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ikameti İstanbul'da olan Başbuğ'a şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gönderdi.