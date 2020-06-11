‘Hafter Libya dışına kaçtı’

Rusya'nın Libya'da uçakları olduğunu reddettiğini söyleyen Akar, "En büyük güç haklı olmak. Ulusal Mutabakat Hükümeti BM tarafından tanı-nan Libya'nın tamamını temsil eden güç. Hafter orada birtakım güçler tarafından kullanılıyor. Arkasındaki destek çekildikçe Hafter'in kaybola-cağı kesin. Desteğimiz sayesinde Libya'da denge Serrac lehine değişti. Teyide muhtaç bilgilere göre Hafter Libya dışında" diye konuştu.

ADIMLARIMIZ HUKUKA UYGUN

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların tamamen hukuka uygun olduğunu da söyleyen Akar, "Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması anlaşması yetkili imzalarıyla belirlendi. BM'ye iletilmiş anlaşma çerçevesinde çalışmaları sürdürüyoruz. TSK'nın gücü kuvveti belli, tehditlerin hiçbir faydası olmaz" ifadelerini kullandı.

LOZAN'A UYULSUN İSTİYORUZ

Akar, son dönemde Yuna-nistan'dan gelen açıklamalar-la ilgili ise şu ifadeleri kullan-dı: "Yunan bakanın açıklaması bir dil sürçmesidir. Yuna-nistan'ın Türkiye ile savaş-mak isteyeceğinin matematik-sel olarak doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Ulus-lararası hukuka, komşuluk ilişkilere dayanarak sorun-ları çözeceğimize inanıyoruz. Lozan'a uyulmasını biz de isti-yoruz. 23 adanın 16'sı Lozan'a aykırı olarak silahlandırıldı. Karasuları 6 mil hava sahası 10 mil olan başka ülke yok. Ne Yunanistan ne başka bir ülke Müslüman ve Türk karşıtlığıy-la bir yere varamaz."



ASKERE UĞURLAMA GÖRÜNTÜLERİ

AKAR, korona virüs sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 96 pozitif vaka olduğuna ve 1 işçi ile 1 memurun hayatını kaybettiğine değinerek, "Askere uğurlama görüntüleri farklı olmalı" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ahaber'de gündemi değerlendirdi