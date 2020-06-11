Korona savaşında kurallar sıkılaştı

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi. Buna göre optisyenlik firmalarında fokometre ve pupillametre veya odaklama terminali kullanımı ve gözlük çerçevesi deneme işlemleri ile ilgili inceleme süresi kısa tutulacak. Personel ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde müşteri alınacak.

MASALAR ARASI 1 METRE

Gıda sanayi ve üretim tesislerinde, yemekhanede masa ve sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Mümkünse aynı kişilerin aynı masada yemeleri sağlanacak. Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılacak. Tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak.

GÜVENLİK CAMLI BÖLMEDE

Gıda dışı sanayi ve üretim tesislerinde, asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek. İşletmede duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Duş bataryası, musluk, sabunluk, elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilecek. Güvenlik görevlilerinin camlı kabinlerde bulunmaları önerilecek.

KONSERLERE ONLİNE BİLET

Konserlerde biletleme işlemlerinin tümü online ortamda yapılacak şekilde düzenlenecek. Online biletlerin konser girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olması sağlanacak. Bilet iptali taleplerinin değerlendirilmesi ve iptallerin online ortamda kabul edilmesi için düzenlemeler yapılacak. Katılımcı sayısı gözetilerek, yığılma olmayacak şekilde giriş ve çıkış kapısı açılacak. Giriş ve çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Gişe sırasında şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulup, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak.