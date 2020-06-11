Kurbanda pazarlık yok!

Kurban Bayramı'nda hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılarak, kalabalığı önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde giriş sağlanacak.



MÜŞTERİLERİN, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak. Müşteri ile tokalaşma yapılmayacak, satış alanlarında maske takılacak.