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Haberler Gündem Libya ordusu, Hafter'in güney ile batı arasındaki ana ikmal yolunu kontrol altına aldı

ordusu, Hafter'in güney ile batı arasındaki ana ikmal yolunu kontrol altına aldı

ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'in Trablus'a takviye gönderdiği ana ikmal yolunu kontrol altına aldı.

Libya ordusu, Hafter'in güney ile batı arasındaki ana ikmal yolunu kontrol altına aldı

11.06.2020, 14:40

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Trablus'a takviye gönderdiği ana ikmal yolunu kontrol altına aldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin güneyi ile batısı arasında sevkiyat için bir yıldan beri kullandığı 350 kilometrelik ana ikmal yolunun Libya ordusu tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hafter tarafının söz konusu yolu Trablus'a düzenlediği saldırıyı desteklemek amacıyla milis, silah ve mühimmat göndermek için ana ikmal güzergâhı olarak kullandığı kaydedildi.

Paylaşımla birlikte yayımlanan haritaya göre, güzergâh Sebha'nın kuzeyindeki Eş-Şuveyrif bölgesinden başlayıp kuzeye doğru uzanıyor ve üç kola ayrılarak Nesme, Karyat ve Mersit kentlerine ulaşıyor.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 4 Haziran'da da Kasr Bin Gaşir'de kontrolü sağlamıştı.

Ordudan 6 Haziran Cumartesi günü yapılan açıklamada da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" ismiyle yeni bir harekat başlatıldığı duyurulmuştu.

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