Savaş sırları dinlemeye takıldı

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız'ın gözaltına alınması ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Söz konusu soruşturmada önce 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli E.B. isimli astsubayın şüpheli olduğu, bu isimle ilgili 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan soruşturma başlatılarak telefonlarının dinlemeye alındığı, bu sırada Yıldız'ın da dinlemelere takıldığı belirlendi.

29 GÖRÜŞME TESPİT EDİLDİ

İkilinin çok sayıda görüşmesinin olduğu, E.B'nin Libya ve İdlib'deki askeri sırlara ilişkin Yıldız'a telefonda bilgi akışı sağladığı, Yıldız'ın da tane tane not alıp sık sık teşekkür ettiği belirlendi. Ayrıca Müyesser Uğur Yıldız'ın haber yapmadığı iddia edilen 29 suç içerikli görüşmeden 7-8 köşe yazısı yazdığı da tespit edildi. MİT mensubu şehitleri deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış, 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.