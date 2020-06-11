Türk havacılık tarihine Bayraktar rekoru

Envantere girdiği 2014'ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Sosyal medya hesabından yerli ve milli hava aracı TB2 İHA ile ilgili bir video paylaşımında bulunan Selçuk Bayraktar, "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Sabırla, aşkla, azimle Türkiye için... Göklerde görevde... Bu milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.