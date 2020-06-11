  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Türk havacılık tarihine Bayraktar rekoru

Türk havacılık tarihine Bayraktar rekoru

Türk havacılık tarihine Bayraktar rekoru
Giriş Tarihi: 11.6.2020

Envantere girdiği 2014'ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Sosyal medya hesabından yerli ve milli hava aracı TB2 İHA ile ilgili bir video paylaşımında bulunan Selçuk Bayraktar, "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Sabırla, aşkla, azimle Türkiye için... Göklerde görevde... Bu milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk havacılık tarihine Bayraktar rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA