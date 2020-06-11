  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı!

'den 'a tıbbi malzeme yardımı!

, koronavirüsle mücadele eden 'a askeri kargo uçağı '' ile tanı kiti, solunum cihazı, maske ve ilaç gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı!

11.06.2020, 10:59

Sağlık Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afganistan için çeşitli sağlık malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Afganistan bayrakları bulunan kargo paketleri, bomba arama köpeğiyle kontrol edilerek askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi.




Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Afgan halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere havalandı.



Afganistan gönderilen malzemeler arasında, 10 ventilatör, 10 oksijen regülatörü, 10 defibrilatör cihazı, 3 PCR cihazı, 10 nebulizatör, 30 bin tanı kiti, 50 bin cerrahi ve normal maske ile 25 bin atılabilir N95 maske ve ilaç yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA