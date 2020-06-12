‘Ayasofya ulusal meselemiz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve İtalya arasındaki anlaşmanın Türkiye'nin haklılığını desteklediğini ifade etti. Çavuşoğlu, Ayasofya'ya ilişkin olarak "Kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da başkentinde camisi olmayan tek ülkenin Yunanistan olduğunu belirterek, azınlıkların hakları ve dini özgürlükler konusunda dünyaya ders verecek en son ülke olduğunu söyledi. Yunanistan'ın bugüne kadar adacıkların da kıta sahanlığı olduğunu savunduğuna ancak İtalya ile yaptığı anlaşmada kıta sahanlığını anakaradan başlatarak Türkiye'nin tezine geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim Libya ile imzaladığımız anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu tescil etmiş oldu" dedi.

ÖLÜ DOĞMUŞ BİR ANLAŞMA

Hafter'in Kahire'den yaptığı ateşkes çağrısını ölü doğmuş bir çağrı olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Ateşkes hukuki anlamda iki meşru taraf arasında olur, teröristle, darbeciyle olmaz. Serrac'ın olduğu ortamlarda ateşkesi kabul etmedi. Serrac Moskova'da metni imzaladı, Hafter istemedi. Berlin'de BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı belgeyi reddetti. Hafter, meşruiyetini kaybetti, bu anlaşmayı desteklemek yerine siyasi anlamda ülkeye el koyduğunu iddia etti. Sonra da sahada kaybetmeye başlayınca ateşkes çağrısı yapıyor" diye konuştu. ABD'nin Libya'da aktif olmadığına değinen Çavuşoğlu, "Burası NATO'nun Güney kanadı. Bu bölgenin istikrarı ittifakın faydasına. ABD'nin daha aktif rol almalı" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın tapusunu gösterdi.



'GÜVENLE TURİST AĞIRLAYACAĞIZ'

BU yaz yabancı konukların güvenli bir şekilde ağırlanacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Bunun için uçaklarda, havalimanı ve otellerde alınacak tedbirler alındı. Turizm Bakanlığı sertifikasyon yapıyor, hak eden otellere turist gelecek. Bize en çok turist gönderen ülkelerle görüşüyoruz. O ülkelerden ekipler gelip aldığımız tedbirleri yerinde görsün diyoruz. Korona ile mücadelede en etkin ülkelerden olduk, kısa sürede kontrol altında tuttuk. Kontrollü sosyal hayata geçtik. Haziran'da epey ülkeden uçuşlar geliyor" diye konuştu.

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