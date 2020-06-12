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Haberler Gündem Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor

müjdeyi verdi! Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor

ve Orman Bakanı , üreticilere 886 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi. Pakdemirli, Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor

12.06.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,11:06

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 886 milyon lira destek ödemesini, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira,
Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere;
Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.
Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak.

Buna göre;
0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00'den,
4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00'den,
8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.
Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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