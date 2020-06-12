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Bakanlık duyurdu! Huzurevlerinde normalleşme 'da başlıyor

ile engelli bakım merkezlerinde 'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

Bakanlık duyurdu! Huzurevlerinde normalleşme 15 Haziran'da başlıyor

12.06.2020, 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020,12:20

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek." dedi..

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