Bakanlık duyurdu! Huzurevlerinde normalleşme 15 Haziran'da başlıyor

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek." dedi..