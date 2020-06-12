Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek." dedi..
Bakanlık duyurdu! Huzurevlerinde normalleşme 15 Haziran'da başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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