Bekçilere silah kullanma yetkisi

Çarşı ve mahalle bekçileri yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bekçilere zor ve silah kullanma, kimlik sorma ve şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurma yetkisi veren yasaya göre bekçilerin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresinde en az 3 ay temel ve hazırlayıcı eğitim verilecek.

DEVRİYE GÖREVİ YÜRÜTECEK

Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski taşıyan kişileri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini uyaracak. Görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek. Şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek. Görev bölgeleri ve çalışma saatlerinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek.

EVRİN GÜVENDİK