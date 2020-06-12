İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sansür operasyonuna sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın siyasi bir kararla Başkan Erdoğan'a destek veren hesapları asılsız iddialarla kapatmasına ilişkin açıklama yayınladı. Altun açıklamasında, iddiaların somut dayanaktan yoksun olduğunun altını çizerken, Twitter için "ideolojik kara propaganda makinesine dönüşmüştür" dedi.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklama:

HESAPLARIN TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞI

Twitter adlı sosyal medya platformu bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurmuştur.

Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan "sahte" hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır.

Statement regarding Twitter's decision to suspend accounts in Turkey and the company's allegations: pic.twitter.com/mi9abYDWEE June 12, 2020

MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI TARİHİ BİR SKANDALDIR

Hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğu açıkça görülmektedir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır.

Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın, tamamen varsayımlardan hareketle, ilgili-ilgisiz birçok sosyal medya hesabını aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması, yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez.

İDEOLOJİK KARA PROPAGANDA MAKİNESİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymadığını düşündüğü tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinesine dönüşmüştür.

Çok yakın geçmişte özellikle ABD'de şahit olduğumuz tartışmalar da düşünüldüğünde, Twitter'ın siyaseten Türkiye Cumhuriyeti'ni konumlama arzusu, kuruluşun PKK ve FETÖ gibi Türkiye'ye düşman yapıların kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir. Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını bu şirkete hatırlatmak isteriz.

MANİPÜLASYONA VE DEZENFORMASYONA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti hiçbir surette sahteciliğe, manipülasyona ve dezenformasyona geçit vermeyecek, ülkemizde ve tüm dünyada her zaman hakikati, hür düşünceyi ve dijital farkındalığı güçlendirmek için çalışmaya devam edecektir.