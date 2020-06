İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter'ın sansür operasyonuna sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın siyasi bir kararla Başkan Erdoğan'a destek veren hesapları asılsız iddialarla kapatmasına ilişkin açıklama yayınladı. Altun açıklamasında, iddiaların somut dayanaktan yoksun olduğunun altını çizerken, Twitter için "ideolojik kara propaganda makinesine dönüşmüştür" dedi.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklama:

HESAPLARIN TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞI

Twitter adlı sosyal medya platformu bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurmuştur.

Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan "sahte" hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır.

Statement regarding Twitter's decision to suspend accounts in Turkey and the company's allegations: pic.twitter.com/mi9abYDWEE