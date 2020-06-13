Afyonkarahisar ve Samsun’da 15 DEAŞ üyesi yakayı ele verdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan ve terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi ile olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla harekete geçti. Yapılan takip ve çalışmalar sonunda tespit edilen 5 Irak uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FAALİYETLERE KATILANLAR

Samsun'da da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde aktif olarak yer aldıkları tespit edilen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı.AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan ve terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesi ile olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla harekete geçti. Yapılan takip ve çalışmalar sonunda tespit edilen 5 Irak uyrukluya yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FAALİYETLERE KATILANLAR

SAMSUN'DA da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 10 adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde aktif olarak yer aldıkları tespit edilen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı.