Akdeniz’de gövde gösterisi

Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek amacıyla Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Açık Deniz Eğitimi gerçekleştirildi.

17 UÇAK VE 8 FIRKATEYN

Eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir. Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekt Merkezi harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutası'nda görevlerini icra etmiştir. Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 2000 kilometrelik rota boyunca gerçekleşen 8 saatlik görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir" denildi.