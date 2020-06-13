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Haberler Gündem Bakan Koca, beklenen açıklamayı yaptı! İşte koronavirüste son durum

, beklenen açıklamayı yaptı! İşte koronavirüste son durum

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında beklenen açıklamayı twitter hesabından yaptı. 'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Bakan Koca, beklenen açıklamayı yaptı! İşte koronavirüste son durum

13.06.2020, 20:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,20:31

Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Koca'nın açıkladığı, son dakika corona virüs vaka sayısı kaç? 13 Haziran 2020 Türkiye vaka sayısı açıklandı.



İşte son durum:

Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
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