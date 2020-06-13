Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ile hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. En son Türkiye corona virüs tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bakan Koca'nın açıkladığı, son dakika corona virüs vaka sayısı kaç? 13 Haziran 2020 Türkiye vaka sayısı açıklandı.
İşte son durum:
Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020
Bakan Koca, beklenen açıklamayı yaptı! İşte koronavirüste son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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