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Bakan Koca, beklenen açıklamayı yaptı! İşte koronavirüste son durum

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Haziran 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında beklenen açıklamayı twitter hesabından yaptı. Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

13.06.2020, 20:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020,20:31