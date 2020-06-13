Bakan Soylu duyurdu: PYD/YPG’li terörist Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilo patlayıcıyı Ayn el-Arap'tan Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan terörist Şanlıurfa'da yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından düzenlene operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin 10 kilo patlayıcı ile yakalandığı bilgisini vererek şunları söyledi:

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip...Teşekkürler Türk Polisi"

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..



Yine dikkat, yine takip...



Teşekkürler Türk Polisi 🌹 pic.twitter.com/K9bgtviCWL