Libya’da kirli oyunu Türkiye bozdu

Türkiye, Ocak ayından bu yana Libya'da verdiği askeri eğitim-danışmalık hizmeti ve İHA-SİHA'ları ile dengeleri BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti lehine değiştirdi. Tüm dünyanın mercek altına aldığı gelişmeler sonrası darbeci Hafter, son kozlarını oynuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter tarafında savaşacak paralı askerler için harcadığı milyarlarca dolar çöp oldu. Hafter'in bir diğer müttefiki Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin gözü de Hafter kontrolündeki çöl alanlarındaki petrolde... Arkasındaki devletlerin desteği olmadığında gücü sıfırlanan Hafter, Libya satrancında her an oyuncu olmaktan çıkabilir.

ATEŞKES ÇAĞRISI SAMİMİ DEĞİL

Trablus'ta Selahaddin bölgesinde havan saldırısıyla ateşkesi ihlal eden Hafter, Türk askerinin eğitimi, Türk İHA ve SİHA'larının istihbarat desteği verdiği UMH birliklerine karşı başarı sağlayamayacağını anlayınca Kahire'den ateşkes çağrısı yaptı. Ancak, ölü doğan bu çağrı, meşru hükümet tarafından gerçekçi bulunmadı.



BM'DEN DARBECİ HAFTER'İN TOPLU MEZARLARINA TEPKİ

LİBYA'DA darbeci Hafter milislerinden geri alınan kentlerde bulunan toplu mezarlara Birlemiş Milletler'den 'korkunç' tepkisi geldi. Toplu mezarlara ilişkin "soruşturma yapılması" çağrısında bulunuldu. Terhuna'da son günlerde 8 ayrıca toplu mezar bulundu.