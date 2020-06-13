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Haberler Gündem Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

'dan 'ye kritik ziyareti

Son dakika haberine göre Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın Rus mevkidaşları ve ile İstanbul'da görüşecek.

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

13.06.2020, 18:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek Libya toplantısı için İstanbul'a geliyor.

Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAA GELDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in yaptıkları görüşmede kararlaştırıldığı üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet 14 Haziran 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek." denildi.

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