Twitter’dan ifade özgürlüğüne sansür

Twitter "Başkan Erdoğan'a güçlü destek verdiği" gerekçesiyle 7 bin 340 hesabı kapatırken, Türkiye'de başka siyasi oluşumlar hatta FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerini destekleyen hesaplara ise müdahalede bulunulmadı. İfade özgürlüğünü yok sayan ve kullanıcı bağımsızlığını gözardı eden bu karar hazırlığı süren sosyal medya tasarısını da yeniden gündeme getirdi.

GEREKÇE SUNULMADI

Twitter, açıklamasında "hesapların davranışlarına dayanılarak yapılan analizleri" kapatmaya gerekçe gösterirken, burada ne tür bir algoritmayı baz aldığı ya da neden başka siyasi parti ve kişilerle ilgili bu yöntemi uygulamadığına ilişkin ise herhangi bir gerekçe sunmadı. Twitter'ın bu yasa dışı uygulamasına tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Türkiye'de kapattığı bazı hesaplarla ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir skandaldır. Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın, tamamen varsayımlardan hareketle, ilgiliilgisiz birçok sosyal medya hesabını aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması, yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK