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Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

Başkan , Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu 'nun ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi

15.06.2020, 00:23 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020,00:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"ALLAH SABIR VERSİN"

Oktay, depremde şehit düşen güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Oktay'ın telefonundan şehidin amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi. Pullu da Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesine gitti

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