Başkan Erdoğan'dan millete hizmet yolunda "Durmak yok" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda millete hizmette asla "tamam" demeden devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan iletisinde, "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize, bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor. Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla 'tamam' demiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor.



Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla "tamam" demiyoruz. pic.twitter.com/x1u6qfPEUa — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2020

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