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Başkan Erdoğan'dan millete hizmet yolunda "Durmak yok" mesajı

Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda millete hizmette asla "tamam" demeden devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan'dan millete hizmet yolunda Durmak yok mesajı

14.06.2020, 22:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda millete hizmette asla "tamam" demeden devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan iletisinde, "Rabbimiz, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize, bir işi bitirince hemen ötekine yönelmemizi emrediyor. Biz de ülkemize ve milletimize bugüne kadar yaptığımız hizmetlere bakarak asla 'tamam' demiyoruz." ifadelerini kullandı.

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