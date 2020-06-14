CHP Genel Merkezi’nde KOVİD-19 alarmı

Korona virüs pandemisi dünya genelinde devam ederken, bir çok ülkede ikinci dalga endişesi başladı. Türkiye'de de tedbirlerin gevşetilmesi ve normalleşmenin başlamasıyla birlikte bazı illerde vaka sayılarının arttığı gözlemlendi. Ankara'da ise virüs CHP Genel Merkezi'ne sıçradı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç, eşi ve çocuğunun virüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan ailenin evde karantinaya alındığı belirtilirken, A.Ç. ile temas eden çalışanlara da izin verildi.Edinilen bilgiye göre, korona virüs ilk olarak CHP Tarım Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreteri A.Ç'nin eşinde çıktı. A.Ç. de test yaptırarak, akciğerini kontrol ettirdi. Kontrolde hastalık belirtisine rastlanmaması üzerine A.Ç, Genel Merkez'e gelmeyi sürdürdü. Daha sonra boğazından alınan numunelerden A.Ç.'nin de korona virüse yakalandığı anlaşıldı.A.Ç'de virüs çıkmasının ardından ekipler izolasyon ve filyasyon çalışmasına başlarken, aynı zamanda A.Ç'nin eşinin de ziyaretçi yasağına rağmen CHP Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi. CHP Yönetimi, haberi aldıktan sonra Sarıbal'ın sekreteri ile temas eden tüm personele 14 gün izin verdi. Genel Merkez'de çalışan tüm personele test yapılacağı da öğrenildi. Olayın ardından Sarıbal'ın da test yaptırdığı öğrenildi. Sarıbal'ın bu süre içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü belirtiliyor. Genel Merkez binasında bulunan yüzlerce kişiden kaçının A.Ç. ile temas ettiği araştırılırken, 14 gün izine gönderilen personel sayısının ise oldukça fazla olduğu belirtildi.Tedavi uygulanan CHP'li Sarıbal'ın sekreteri A.Ç. ile eşi ve çocuğu evde karantinaya alındı. Genel merkezde A.Ç. ile temas eden tüm personele de korona virüs tedbirleri kapsamında izin verildi. Orhan Sarıbal ile birlikte genel merkezde görev yapan tüm personele de test yapılacağı öğrenildi.