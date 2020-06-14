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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği 'e gelmişti. Oktay bölgesinde kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesine gitti

14.06.2020, 22:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,22:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.

Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.

KRİTİK DURUMDA VATANDAŞIMIZ YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her zaman olduğu gibi devlet olarak yine milletin yanında bulunduklarının altını çizdi.

"Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."

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