Devlet, işgal edilen toprağını firari Can Dündar’dan geri aldı

MİT tırlarıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde ihanet gibi manşeti attıktan sonra hapis cezasına çaptırılan ve ardından yurt dışına firar eden kaçak Can Dündar'ın Bodrum'da muhteşem manzaralı villasını satıp parasını yurt dışına kaçırmak istediği SABAH tarafından ortaya çıkarılmıştı.

HAZİNE VE ORMAN ARAZİSİNİ İŞGAL ETTİĞİ SAPTANMIŞTI

Firari Can Dündar'ın Kumbahçe'deki muhteşem manzaralı villasının hem hazine arazisinin hem de ormanı işgal ettiği saptanmıştı. Can Dündar'ın Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü, Dündar hakkında orman işgalinden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca, Dündar'a işgale son vermesi için süre tanınmıştı. Can Dündar'ın hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

SON DURUMU SABAH GÖRÜNTÜLEDİ

Can Dündar'ın evindeki kaçak inşaat çalışmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde çalışma başlatılmıştı. Maliye Hazinesi'ne ve orman işgaline son verilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların son durumunu SABAH görüntüledi.





Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun içinin ormana ait toprak ile kapatıldığı görüntülere yansıdı. Ayrıca ormanın içine örülen duvarın da kaldırıldığı görüldü. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, perbola gibi kaçak bölümler yıkıldı. Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince, inceleme yapıldığı öğrenildi.

