Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Ç.Rizespor-Galatasaray maçında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 15. dakikasında ceza sahası içinde Skoda ile çarpışan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
SEZONU KAPATTI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Uruguaylı kalecinin kavak kemiğinin kırıldığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim ise yaşanan bu talihsiz sakatlığın ardından büyük üzüntü yaşadı.
Fernando Muslera'nın kaval kemiği kırıldı sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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