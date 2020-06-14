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Haberler Gündem Fernando Muslera'nın kaval kemiği kırıldı sezonu kapattı

'nın kaval kemiği kırıldı sezonu kapattı

Ç.Rizespor-Galatasaray maçının 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Muslera, oyuna devam edemedi. Uruguaylı kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

Fernando Muslera'nın kaval kemiği kırıldı sezonu kapattı

14.06.2020, 22:12

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Ç.Rizespor-Galatasaray maçında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin 15. dakikasında ceza sahası içinde Skoda ile çarpışan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

SEZONU KAPATTI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Uruguaylı kalecinin kavak kemiğinin kırıldığı ve sezonu kapattığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim ise yaşanan bu talihsiz sakatlığın ardından büyük üzüntü yaşadı.



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