FETÖ polislerin bilgilerini 11 dakikada çalmış

FETÖ/PDY'nin, polisleri fişlemek için emniyet sistemindeki personel bilgilerini 2015'te 11 dakikalık çalışmayla kopyalayarak çaldığı ortaya çıktı. Örgüt mensubu olan ya da olmayan 19 bin 645'i amir, 257 bin 140'ı polis memuru olmak üzere 276 bin 785 emniyet personeli hakkında FETÖ tarafından fişlenme kaydının bulunduğu tespit edildi. Polislerin, örgüte yakınlık/uzaklık, FETÖ ile ilgili kanaati, mezhebi, dünya ve siyasi görüşüne göre fişlendiği listenin elde edilen bilgilere göre sürekli güncellendiği belirlendi.



ÜST SEVİYE FİŞLENMEMİŞ

Örgütün sözde "üst aklı" ile direkt olarak görüşen ve FETÖ'ye bağlılığı üst seviyede olan kişilerin kodlamaya/fişlemeye tabi tutulmadıkları, bunun da mahrem sorumlunun, söz konusu kişiler hakkında kanaat bildirecek seviyede olmamasından kaynaklı olabileceği değerlendirildi.