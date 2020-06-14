Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesine gitti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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