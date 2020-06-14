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İletişim Başkanı 'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ile ilgili, "Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama

14.06.2020, 23:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesine gitti

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