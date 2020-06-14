‘Koronayla mücadeleyi dinamitlemeyin’

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün hala dolaşımda olduğunu ve bu kadar çok insanın rahatlığının iyi sonuçlar vermeyeceğini dile getirerek uyarılarda bulundu. Normalleşmeyle 'aşırı rahatlama' patlaması yaşandığını, bunun da virüsün kontrol altına alınmasındaki üç aylık başarının altına dinamit koymak anlamına geldiğini söyleyen Prof. Özlü, "Önümüzdeki günlerde İl Pandemi kurulları tarafından sokağa çıkma yasağı dahil bir çok sert karar alınması gündeme gelebilir" dedi. Normalleşme sürecinin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada başladığına dikkati çeken Özlü, "Çünkü bu virüs bizi bırakmıyor, bırakmayacak. Bununla yaşayacağız. Yıllarca evde kalacak değiliz. Ama bu rahatlık da iç açıcı değil" diye konuştu.



BU RAHATLIK HAYRA ALAMET DEĞİL

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Yeni Asır'a artan rakamları değerlendirdi. Toplumdaki rahatlığın aşırıya kaçtığına değinen Özlü, "10 Mart tarihinden itibaren tüm Türkiye olarak demir ağlarla ördüğümüz başarılı bir çalışmaya en büyük zararı yine kendi elimizle veriyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamada dikkatsiz davranmanın ve pandemi sürecinde değilmiş gibi normalleşmenin bedeli acı olur" uyarısında bulundu.





KISITLAMALAR GERİ GELEBİLİR

Özellikle önümüzdeki 3 günün vaka sayı verilerinin önemli olduğunu belirten Prof. Tevfik Özlü şunları söyledi: "Lütfen herkes birey olarak üstüne düşen vazifeyi yerine getirsin. Maske, mesafe ve kişisel hijyen gibi önemli üç detayı atladık. Bu üç kural bizim yaşam biçimimiz haline gelmeli. Kovid-19'la mücadelede bu üç kurala uymaz ve vaka sayıları artmaya devam ederse, önümüzdeki günlerde tekrar sarmakta güçlük çekeceğimiz derin yaralar açılabilir. Bu sokağa çıkma yasakları ve diğer tedbirler yine gündeme gelir. Lütfen önce kendinize, sonra ailenize ve ülkenize yardımcı olun."





KORONA AŞISI EKİM-KASIM'DA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 aşı çalışmalarının dünya genelindeki durumunu değerlendirdi. Şu an FAZ III'te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimalinin göründüğünü dile getiren Kara, aşı çalışmalarını yakınen takip ettiğini belirtti.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, ölüm sayılarının düşmesinin toplumu yanıltmaması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Ölümler azalıyor ama Kovid-19 vaka sayıları her gün artıyor. Yeni normalleşme sürecine doğru biçimde adapte olmalıyız. Biz normalleşmeyi yanlış anladık, amaç tamamen eski günlere dönmek değil. Ölüm vakalarının azalması sağlık çalışanlarının başarısıdır. Ancak vakalar artıyor ve virüsün şakası yok. 2M-1H unutuldu. Oysa artık maske takmak, mesafe ve hijyen kurallarına uymak yaşamımızın vazgeçilmezleri olmalı. Günlük yaşamda yolda eldivene gerek yok. Eldiven sizi başka yanlışlara götürüyor."







KOVİD-19'A SICAKLIK İŞLEMİYOR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İkinci artış dönemini yaşayan İran'a bakıyoruz, havalar oldukça sıcak. Demek ki sıcaklığın bir etkisi yok. Hiç sıcaklığa aldanmamak lazım, tedbirlerin ucunu elimizden kaçırırsak bizde de artışlar tırmanır" dedi. Hava sıcaklığının artmasının korona virüsü vakalarını azaltacağı iddialarını değerlendiren Ceyhan, "Pandemi mevsimsel hastalıktan farklıdır, pandeminin mevsimi olmaz. Amerika'dan yapılan bir modelleme olmuştu, '25 dereceden sonra her bir derece sıcaklık artışında virüsün bulaşı yüzde 3 azalır' gibi. Doğru olmadığını gördük. Şu anda en çok vaka artışı olan ülkeler Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan. Bunların sıcaklık ortalamaları 40'ın üzerinde. İkinci artış dönemini yaşayan İran'a bakıyoruz, havalar oldukça sıcak" diye konuştu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kurban Bayramı'nda kesilecek hayvanların etinden korona virüsü bulaşmayacağını da dile getirdi.

FATİH ŞENDİL