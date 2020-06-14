“Mesure Hanım’la kendi annem gibi ilgileneceğim”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde profesörün bağırıp hakaret ettiği yaşlı kadın ve kızıyla telefonla görüşerek üzüntüsünü dile getirdi. Aileye, doktor hakkında soruşturma başlattıklarını belirten Rektör Aldemir, "Annemle nasıl ilgileniyorsam, teyzemizle de öyle ilgileneceğim" dedi. ADÜ Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Aydın, ameliyatıyla ilgili kendisine soru soran Mesure Toker (87) ile kızı Nazlı Toker'e bağırdığı ve hakaret ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından büyük tepki aldı.





SUÇ DUYURUSU

Hasta Mensure Toker ve emekli hemşire kızı Nazlı Toker ile görüntülü konuşarak üzüntülerini dile getiren Rektör Aldemir, kendilerine bağıran doktoru görevden aldıklarını belirterek, "Bizzat doktorlarla kendim görüştüm. Ben birkaç gün içinde bir ambulans göndereceğim oraya. Teyzemizi alıp buraya getireceğim. Bu konuyla bizzat ilgileneceğim. Annemle nasıl ilgileniyorsam, teyzemle de öyle ilgileneceğim. Hem kendim hem kurumum adına üzüntünüzü paylaşıyoruz" dedi. Nazlı Toker ise doktorla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.



■ KAZIM YÖRÜKCE