Mülakat heyetinin çoğu örgüt üyesi çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 181'i muvazzaf 191 şüpheli asker hakkında FETÖ suçlamasıyla gözaltı kararı verdiği soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, FETÖ'nün 2005, 2011 ve 2012 yıllarındaki Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kendi üyelerine avantaj sağlayacak şekilde formül uyguladığı belirlendi. Bu şifreleme yöntemle TSK'ya bin 79 kişinin sızdırıldığı belirlendi. Yapılan incelemede, 2 yıldaki mülakat heyetlerinde görev yapan 121 askerden 90'ı hakkında önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı da belirlendi.

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