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Haberler Gündem Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde korkutan deprem

Son dakika: 'de 5.8 büyüklüğünde korkutan

Son dakika... 'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi.

Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde korkutan deprem

14.06.2020, 18:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020,18:30

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.8 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremde, henüz can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

AFAD: 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Bingöl'de meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BİNGÖL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." dedi.

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