Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde korkutan deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.8 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Depremde, henüz can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

AFAD: 5.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise Bingöl'de meydana gelen depremin şiddetini 5.7 olarak ölçtü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BİNGÖL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." dedi.