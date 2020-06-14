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Terör örgütüne ağır darbe!

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgüte ait döküman ele geçirilmiştir.

14.06.2020, 14:17