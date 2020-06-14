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Doğu ’den dünyaya mesaj verdi

Türkiye Doğu Akdeniz’den dünyaya mesaj verdi
Giriş Tarihi: 14.6.2020
TSK'nın Akdeniz'de yaptığı tatbikat yankı uyandırdı. 17 uçak ve 8 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta dost ve düşman ülkelere mesajların olduğunu belirten uzmanlar, Türkiye'nin "Gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim" mesajı verdiğini kaydetti. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Türkiye bu eğitim faaliyetini 2 bin kilometrelik rotada yaptı ancak bunu çok daha uzatabiliriz. Bizim öncelikle hedefimiz Libya'ya gerektiğinde destek vermek olduğu için şu anda Libya kıyılarına kadar yapıyoruz. Tanker uçak sayısını arttırdığımız zaman Libya'nın güney sınırına kadar da yapabiliriz. 2 bin kilometre ne demek? Kahire, Atina, Tel Aviv, Lazkiye demek... Bu kadar uzun menzilli harekat kabiliyetiniz var demektir" ifadelerini kullandı.
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