Twitter’ın sansürüne karşı “SİBER VATAN” koruması

Twitter'in, Stanford tarafından hazırlanan bir rapora dayanarak Türkiye'deki 7 bin 340 hesabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi desteklediği için sansürleyerek kapatmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir süre önce "Siber Vatan" projesini başlatan AK Parti'nin, endişelerinde ve böyle bir adım atmakta ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. AK Parti, Twitter'in "içeriğe karışılamaması" gibi açık bir kuralı çiğneyerek aldığı bu karara karşı vatandaşların haklarını korumak için hızlı adımlar atacak. Raporun ideolojik kaygılarla hazırlandığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bunu hazırlayan Türk kökenli iki kişi HDP ve PYD sempatizanı. PKK ile bağlantıları ortada. Türkiye karşıtı paylaşımları var. Benim Barış Pınarı mesajımı da örnek koymuşlar" bilgisini paylaştı.

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