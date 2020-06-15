Brooks'un ölümünün ardından kentte başlayan protestoların yerini şiddet olayları aldı. Olayın yaşandığı yerdeki restoran protestocular tarafından ateşe verilirken, Atlanta polis şefi Erika Shields, istifa ettiğini duyurdu.
KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Protestolarda 36 kişinin gözaltına alındığı, polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği aktarıldı. Brooks'un vurulmadan önce polise elektroşok tabancası uzattığı ve polisin ateş açtığı aktarıldı. Atlanta Polis Departmanı Brooks'un vurulması olayına karışan Devin Bronsan ve Garrett Rolfe adlı iki polisin fotoğraflarını yayınlayarak polislerin görevden alındığını duyurdu.
ABD’de polis bir siyahiyi daha öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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