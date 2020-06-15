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ABD’de polis bir siyahiyi daha öldürdü

ABD'nin polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar etkisini azaltmaya başlamışken Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Rayshard Brooks adlı bir siyahi vatandaş daha polis tarafından vurularak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 15.6.2020