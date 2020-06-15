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’de polis bir siyahiyi daha öldürdü

'nin polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar etkisini azaltmaya başlamışken Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Rayshard Brooks adlı bir siyahi vatandaş daha polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’de polis bir siyahiyi daha öldürdü
Giriş Tarihi: 15.6.2020

Brooks'un ölümünün ardından kentte başlayan protestoların yerini şiddet olayları aldı. Olayın yaşandığı yerdeki restoran protestocular tarafından ateşe verilirken, Atlanta polis şefi Erika Shields, istifa ettiğini duyurdu.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Protestolarda 36 kişinin gözaltına alındığı, polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği aktarıldı. Brooks'un vurulmadan önce polise elektroşok tabancası uzattığı ve polisin ateş açtığı aktarıldı. Atlanta Polis Departmanı Brooks'un vurulması olayına karışan Devin Bronsan ve Garrett Rolfe adlı iki polisin fotoğraflarını yayınlayarak polislerin görevden alındığını duyurdu.

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